Coronel David e Governo se reúnem para garantir abono salarial dos servidores por mais 60

O deputado estadual Coronel David (PSL), participou na tarde desta segunda-feira (29) de uma reunião solicitada pela Comissão dos Deputados Estaduais, junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para tratar do abono salarial dos servidores do Estado.

“Participei de uma importante reunião com o secretário de governo de MS, Eduardo Riedel, colegas deputados e demais autoridades. Saímos de lá com a garantia de que o abono salarial será pelo Governo do Estado pago por mais 60 dias a todos aqueles que compõem o funcionalismo público de MS, e enquanto isso, seguem as negociações referentes ao reajuste salarial de todos os servidores”, destacou Coronel David.

O governo de Mato Grosso do Sul vai enviar um projeto de lei que prorroga por 60 dias o abono dos servidores efetivos e se aprovada, a lei garantirá o benefício já no próximo pagamento, referente a abril. O mês de maio também será contemplado. Para garantir o abono, a Assembleia Legislativa vai fazer um esforço concentrado nesta terça-feira (30), com direito a sessões extraordinárias.

A proposta deverá receber parecer oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa e precisará ser aprovada em duas votações em plenário. A aprovação é necessária, pois a lei que concedia o abono teve o prazo expirado. Nesta quinta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja explicou que o Estado busca solução para manter o benefício, mesmo diante do momento de dificuldade.