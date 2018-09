Coronel David desponta entre os primeiros e pode ser o único candidato do PSL/MS a ser eleito nas eleições 2018

Da redação com informações da assessoria

Coronel David continua afirmando seu nome entre os políticos preferidos da população de Mato Grosso do Sul para assumir uma cadeira no legislativo estadual e pode ser o único candidato do PSL - Divulgação

Coronel David continua afirmando seu nome entre os políticos preferidos da população de Mato Grosso do Sul para assumir uma cadeira no legislativo estadual e pode ser o único candidato do PSL (Partido Social Liberal) em MS a ser eleito nas eleições deste ano.

Prova disso, é o resultado da pesquisa Ipems registro (TRE:MS 07532/2018) realizada no último dia 21 de setembro, onde Coronel David aparece em segundo lugar na pesquisa espontânea, dentro da coligação “Avançar com Responsabilidade II” com 0,68% das intenções de voto.

Já a pesquisa do Instituto Ranking de registro (MS-07535/2018 e BR-03768/2018) divulgada na madrugada desta quarta-feira (26) revela que Coronel David está bem relacionado com 1,16% na pesquisa espontânea para deputado estadual.

“Estamos na reta final da nossa campanha, mas continuamos trabalhando firmes no propósito de atuar por um MS melhor para todos. Me sinto preparado para representar os interesses da sociedade e conto também com o apoio de todos para eleger Jair Bolsonaro presidente da República", disse Coronel David".

A Pesquisa Ranking coletou os dados nos municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju, Dourados, Ponta Porã, Amambaí, Caarapó, Naviraí, Ivinhema, Nova Andradina, Rio Brilhante, Corumbá, Miranda, Aquidauana, Anastácio, São Gabriel do Oeste, Coxim, Paranaíba, Aparecida do Tabuado e Três Lagoas.