Coronel David cumpre palavra e Governo publica notas do concurso da Agepen

Após reunião com parlamentar, SAD e remanescentes, as notas foram divulgadas nesta segunda-feira (25)

Mais um compromisso cumprido do deputado Coronel David em relação aos remanescentes do concurso da Agepen. Na manhã desta segunda-feira (25) foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul a relação das notas e resultado dos recursos administrativos dos candidatos que passaram pelo curso de formação para o cargo de Agente Penitenciário de Mato Grosso do Sul.

“Se não fosse a articulação do deputado Coronel David junto ao Governo do Estado não estaríamos comemorando essa conquista hoje. Agora é batalhar pela celeridade da nomeação e posse dos aprovados e ingressar na área de segurança pública para reforçar o sistema penitenciário de MS”, disse Diego Aranda, presidente da Comissão dos remanescentes do concurso da Agepen.

Articulação

O parlamentar luta pela causa dos aprovados no concurso da Agepen desde 2016, onde batalhou pela nomeação e posse dos 438 candidatos. Em sequência o parlamentar atuou na articulação junto ao Executivo Estadual pela convocação de outros 500 aprovados no certame. Na última semana (19), Coronel David, os remanescentes da Agepen e o secretário da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), Roberto Hashioka se reuniram para dialogar a respeito do segmento das fases. No encontro foi firmada a publicação das notas e classificação final para esta segunda-feira (25). “Desde que estamos à frente desta batalha, dialogando com os remanescentes e com o Governo do Estado conseguimos excelentes resultados. Hoje saiu a classificação final e a partir de agora discutiremos com o governador Reinaldo Azambuja a data da nomeação e posse dos novos agentes. Este é o meu compromisso, e também do Governo do Estado, não só com os remanescentes, mas com toda a segurança pública em Mato Grosso do Sul”, destacou Coronel David.