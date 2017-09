Coronel David cobra policiamento no Guanandi I e II

O deputado estadual Coronel David (PSC), sensibilizado com o pedido dos moradores do bairro Guanandi através das redes sociais, fez diversas indicações em benefício da populalação durante sessão plenária na Assembleia Legislativa desta quarta-feira (21).



Após solicitação dos moradores do Guanandi I, que demonstraram preocupação com a onda de assaltos recorrentes nos últimos meses, Coronel David encaminhou ao secretário de segurança José Carlos Barbosa e ao comandante geral da Polícia Militar Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta um pedido para que seja intensificado o policiamento e a ronda ostensiva no Guanandi I.



Em outra solicitação, Coronel David cobra o poder público encaminhando aos membros da bancada federal que representam o Estado e ao Secretário de Governo Eduardo Riedel para que sejam viabilizados recursos para asfaltar as ruas do Guanandi II. “Todos os dias recebemos solicitações em nosso gabinete, ou através das nossas redes sociais para que a situação melhore nos bairros da nossa Capital e no interior do Estado. A população quer ver isso, cobrança, trabalho e resultado, por isso estamos atuando por meio do nosso mandato parlamentar de forma que a população seja sempre ouvida e que tenha mais a qualidade de vida”, frisou Coronel David.



Coronel David já encaminhou dezenas de pedidos tanto ao Executivo Municipal quanto ao Estadual cobrando demandas relacionadas a segurança como patrulhamento policial, ronda ostensiva, troca de lâmpadas queimadas, reparo nas fiações de postes de iluminação pública, limpeza e coleta de lixo e pavimentação asfáltica.





