Coronel David atende população e solicita manutenção de postes de iluminação pública

Em sessão realizada na manhã desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David, encaminhou uma indicação ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, solicitando a manutenção dos postes de iluminação em toda extensão da Rua Geasona Barbosa Araújo, no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

Segundo relatos dos moradores da região, a falta de energia tem causado insegurança e medo nos que ali residem e trafegam, por isso precisam que os serviços sejam feitos com a máxima urgência.

“Não podemos deixar de proporcionar à população o mínimo de segurança. Falta de iluminação pública é “bandeira branca” para a ação de bandidos. Não vou permitir que isso aconteça, por isso fui escolhido para representar o povo aqui na Assembleia Legislativa,” finalizou David.