Coronel David atende população de bairros da Capital

Indicações foram feitas na manhã desta quinta-feira em sessão ordinária

Nesta quinta-feira (4), em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa, o Deputado Coronel David (PSL), fez indicações afim de atender pedidos de moradores de alguns bairros de Campo Grande.

Na primeira, foi encaminhado ao Prefeito Marquinhos Trad (PSD) e ao Diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, a solicitação da implantação de sinalização horizontal e vertical em toda extensão das ruas Quatro (4, Cinquenta e Nove (59) e Sessenta (60) no bairro Nova Campo Grande. O pedido vem atender os constantes pedidos da população do local que tem dificuldades na travessia no local, além de constantes acidentes na região.

Outra indicação foi encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, a intensificação do policiamento e ronda ostensiva no bairro José Pereira. Nos últimos meses os casos de assalto aumentaram consideravelmente. A solicitação visa proporcionar maior proteção à população daquele local.

Por último, David encaminhou uma indicação ao prefeito de Campo Grande e a seu Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) solicitando a limpeza, devido o lixo acumulado em toda extensão do bairro Ouro Verde, além do patrolamento e cascalhamento das ruas. A população está insatisfeita com a situação encontrada naquela região. Alagamentos e sujeira acumulada, são alguns dos problemas encontrados por ali, o que chamou atenção do parlamentar e o fez tomar os procedimentos cabíveis para a melhoria da situação.