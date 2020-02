Coronel David assina termo para retomada do concurso da Polícia Civil

“Não me importo de ser chamado de deputado da segurança, mas hoje também tenho orgulho de ser o deputado dos concurseiros. Porque a pessoa estuda, se dedica e quando passa num concurso quer a vaga que é sua por merecimento”. Assim o deputado estadual Coronel David comemorou que mais um concurso para preenchimento de vagas na segurança pública tenha sido retomado.

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Segurança Pública Carlos Videira assinaram o termo que retoma o concurso da Polícia Civil do Estado, além de realizarem a entrega de sete viaturas.

No começo desta semana Coronel David já havia se reunido com o Delegado Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, para tratativas sobre o assunto, além de apresentar indicação solicitando agilidade no andamento desta demanda.

Durante a solenidade, o Governador e o Secretário de Segurança atenderam as solicitações do deputado estadual Coronel David que já estava trabalhando para que essas ações fossem tomadas.