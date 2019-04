Coronel David articula, Governo paga Fapems e concurso da PM é retomado

Com o apoio do deputado estadual Coronel David (PSL), mais uma batalha foi vencida pelos candidatos do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado efetuou a parcela faltante do contrato com a banca organizadora, a Fapems na semana passada e agora será dada sequência ao certame.

“Essa conquista é fruto de um bom diálogo junto ao Governo do Estado e os candidatos da PM, que buscaram o meu apoio e confiaram em nosso trabalho. Agora as questões burocráticas foram resolvidas, o pagamento está feito e vamos batalhar para que em breve estes candidatos possam fazer parte da honrosa Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e defender cada vez mais a nossa sociedade”, disse Coronel David.

Diálogo junto ao Governo do Estado



O secretário adjunto de Administração e Desburocratização (SAD), Édio Viegas reforçou a importância do trabalho do parlamentar na articulação entre o Governo e os candidatos. "O apoio do deputado Coronel David é essencial para que haja um diálogo entre os candidatos e o Executivo. Por ele ser da segurança pública isso facilita bastante o processo junto aos futuros policiais e bombeiros militares. Temos que trabalhar juntos para que em breve eles possam reforçar a segurança no Estado", disse o secretário. O novo cronograma de ações deve ser divulgado nos próximos dias pela banca organizadora, para realização do TAF (Exame de Aptidão Física) e outras fases do certame.