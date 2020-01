Coronel David articula e governo convoca aprovados no concurso da PM/BM de MS

Depois de meses de intenso diálogo, persistência e apoio incondicional do deputado estadual Coronel David, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou na manhã desta terça-feira (28), o cronograma para convocação dos aprovados no concurso da Polícia e Bombeiro Militar do MS.



Segundo a publicação no Diário, a convocação será feita no dia 29/01, já a matrícula será realizada entre os dias 05/02/2020 a 11/02/2020. Após este período será feita a publicação da relação de matrículas deferidas e indeferidas, período recursal, resultado dos recursos e início do curso de formação no dia 02/03/2020. “A publicação do cronograma e convocação dos aprovados é o resultado de uma luta diária feita com persistência e objetivo. Foram diversas reuniões juntamente com os candidatos, com o Executivo e momentos de angústia para quem sonha em ser policial ou bombeiro militar. Hoje e uma data a ser comemorada e tenho certeza que a luta ainda não acabou, pois vamos batalhar para que todos os aprovados neste concurso sejam convocados, reforçando assim o efetivo, garantindo mais segurança a nossa sociedade sul-mato-grossense”, firmou Coronel David.



Durante entrega de viaturas no Comando Geral da Policia Militar, nesta segunda-feira (27), o Governador Reinaldo Azambuja anunciou a convocação de 388 soldados da Polícia Militar, 50 vagas para Oficial Combatente, 12 vagas para Oficial na área da saúde. Já o concurso do Corpo de Bombeiros com 200 vagas, serão convocados 153 soldados, 23 Oficiais, 12 Oficiais na área da saúde e 12 vagas para Oficial Especialista.