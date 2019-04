Coordenador do PSL em MG pede cautela em denúncia contra ministro do Turismo

Após acusações da deputada Alê Silva (PSL-MG) de que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a teria ameaçado em virtude das denúncias de candidaturas laranja, o coordenador da bancada do partido em Minas Gerais, o deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), disse que ligou para a colega para se colocar à disposição, mas pediu cautela.

"Francamente, não acredito em ameaças de morte ou coisa do gênero. Nos parece uma busca por espaços no partido, com consequências que extrapolam o razoável", afirmou Freitas.

Relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara, Marcelo Freitas disse que ligou hoje para a deputada após o jornal Folha de S. Paulo publicar uma entrevista em que a congressista faz as acusações e afirma ter pedido proteção policial. Alê Silva confirmou as acusações ao Estado. "Entrei em contato para compreender o que estava acontecendo, quando fomos surpreendidos com divulgações na imprensa", contou o deputado.

Ao Estado, Alê Silva diz ter repassado à Polícia Federal provas de que foi ameaçada pelo ministro. Segundo ela, Antônio descobriu que foi ela quem relatou o caso das candidaturas laranja do partido a uma associação, que notificou o Ministério Público. Isso estaria motivando retaliações do ministro.

"Espero que reencontremos o caminho do diálogo, única via para construir melhores alternativas para Minas e para o Brasil", afirmou Freitas.