Conversa com Roseann Kennedy entrevista hoje filho de Teori Zavascki

O advogado Francisco Zavascki é o entrevistado desta segunda-feira (10) no programa Conversa com Roseann Kennedy, da TV Brasil. Filho do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em Angra dos Reis (RJ), ele é especialista em direito público e tributário. A entrevista é dada por Francisco às vésperas de completar três meses da morte do pai, em 19 de janeiro.



Durante a conversa, o advogado demonstra equilíbrio ao lidar com o luto e com a espera pelo resultado das investigações sobre o acidente de avião que tirou a vida do pai: “Angustia bastante. Eu, sinceramente, não gostaria de receber uma notícia de que não foi acidente”.

Francisco Zavascki disse, pela primeira vez, que a preocupação dele não é com o atraso no julgamento das delações, e sim das outras ações da Lava Jato que Teori já vinha acompanhando há dois anos. “A verdade é que se foi acidente, uma coincidência difícil, são muitas coincidências em um evento só. Obviamente, levanta muitas suspeitas. Se tinha um momento para acontecer, seria o melhor momento para se ter algum atraso na Lava Jato”.

Francisco foi enfático ao falar do legado do pai. “As pessoas vão demorar a se dar conta do grande legado que o pai deixou, porque o grande legado não está escrito nos livros dele. Não está escrito nos votos dele. Tá demonstrado pelas condutas. Talvez vá demorar um tempo para se entender a forma como ele tratava a magistratura, uma missão mesmo. Ele demonstrava pela conduta de só falar nos autos, ser ponderado, procurar ter uma vida que se balizasse pelo trabalho. Um juiz de verdade, alguém recluso que cuidava dos processos nos processos”.

