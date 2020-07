Contar solicita instalação de iluminação em academia ao ar livre, após reclamações

Está relacionada diretamente à qualidade de vida das pessoas, à segurança pública e ao exercício de atividade econômica”, enfatizou o parlamentar. - ( Foto: Assessoria de Imprensa)

Durante a sessão remota da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Capitão Contar solicitou a instalação de iluminação pública na academia ao ar livre, do Bairro Zé Pereira, região oeste de Campo Grande. O espaço fica ao lado do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) "Severino Emperador Palazuelos", onde diversos moradores circulam com certa frequência.

Os populares procuraram o gabinete do deputado estadual para fazer a reclamação e pedir ajuda. O documento com a solicitação do serviço público foi encaminhado para a Prefeitura de Campo Grande e a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos)

“A iluminação pública é fundamental para manutenção da ordem em uma cidade, vez que envolve desde a orientação ao tráfego, áreas de uso comum e de lazer no período noturno, até a inibição da violência urbana. Está relacionada diretamente à qualidade de vida das pessoas, à segurança pública e ao exercício de atividade econômica”, enfatizou o parlamentar.