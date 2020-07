Contar endossa liberação de recurso para compra de caminhão pipa a Bodoquena

Preocupado com a população de Bodoquena, que nesta época do ano sofre com a estiagem, é que o deputado estadual Capitão Contar pediu a liberação de recursos para a compra de um caminhão pipa. O procedimento foi realizado por meio de indicação apresentado na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e endereçado ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), pelo programa do Governo Federal.

A solicitação é um pedido do executivo municipal e da população de Bodoquena. O repasse para a aquisição do veículo é de R$ 300 mil, que vai colaborar com a saúde, infraestrutura e economia da cidade que, atualmente, conta com apenas um veículo do tipo em sua frota, o qual constantemente está em manutenção, impossibilitando o atendimento das demandas, fato relatado pelos cidadão bodoquenense.