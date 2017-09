Conselho arquiva processo contra Éder Mauro e abre ação contra Wladimir Costa

Por unanimidade, o Conselho de Ética da Câmara arquivou hoje (13) o processo por quebra de decoro parlamentar instaurado contra o deputado Delegado Éder Mauro (PSD-PA). A representação contra o parlamentar foi apresentada pela Mesa Diretora da Câmara em função da divulgação de vídeo no facebook do deputado com trecho adulterado de pronunciamento do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) em comissão parlamentar de inquérito sobre violência contra jovens negros e pobres no Brasil.

O deputado Delegado Éder negou que tenha sido o autor do vídeo adulterado. Éder Mauro admitiu que autorizou a publicação do vídeo em sua página mesmo sem conferir a veracidade do material. O relator do processo, deputado Ronaldo Martins (PRB-CE), havia proposto a aplicação de censura escrita a Éder Mauro, mas o conselho rejeitou o parecer e aprovou outro que propunha o arquivamento da representação sem qualquer punição.

Também hoje, o conselho instaurou processo contra o deputado Wladimir Costa (SD-PA). Para a relatoria, foram sorteados os deputados Aluisio Mendes (Pode-MA), Izalci Lucas (PSDB-DF) e Cacá Leão (PP-BA). Um deles será escolhido relator do processo pelo presidente do colegiado, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA). A representação foi apresentada pelo PSB, que acusa o parlamentar de quebra de decoro por ter assediado e ofendido a jornalista Basília Rodrigues, da Rádio CBN. Costa nega o assédio.

Veja Também

Comentários