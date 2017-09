Conselheiros definem que ex prefeito de Anastácio deverá ressarcir R$ 78 mil aos cofres públicos

A determinação foi dada pelos conselheiros da 1ª Câmara em Sessão realizada nesta terça-feira (29/08), no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS). O valor impugnado de R$ 78.400,00 foi aplicada pelos conselheiros ao ex-prefeito de Anastácio, que deverá ressarcir o valor aos cofres públicos do referido município. Os conselheiros analisaram um total de 44 processos, entre irregulares e regulares, e ainda aplicaram multas aos gestores públicos que somaram um total de 1.031 Uferms (R$ 24.981,13). A Sessão foi presidida pelo conselheiro Jerson Domingos e composta pelos conselheiros José Ricardo Pereira Cabral e Ronaldo Chadid, e ainda pelo representante do Ministério Público de Contas, o Procurador Adjunto de Contas José Aêdo Camilo.



José Ricardo Pereira Cabral – a cargo de sua relatoria, o conselheiro relatou um total de 10 processos.

O processo TC/5668/2007, refere-se à matéria dos autos sobre o procedimento licitatório por meio da Tomada de Preços nº 14, de 2007 e pela celebração do Contrato Administrativo nº 68, de 2007, realizado entre o Município de Cassilândia e a empresa Frema Indústria Comércio Produtos Alimentícios Ltda., tendo como objeto a aquisição e fornecimento parcelado, estimado em 270.000 litros de leite pasteurizado, tipo C. O conselheiro votou pela irregularidade das firmações dos Termos Aditivos nº 1 e nº 2, de 2008, ao Contrato Administrativo nº 68, de 2007, em face da infração decorrente da falta de justificativa para as celebrações dos referidos Termos Aditivos, e ainda pela execução financeira da contratação, em face das seguintes infrações: ausência da assinatura do ordenador de despesas nas notas de anulação; desarmonia entre o valor final da contratação e os valores registrados nos documentos da despesa e pela falta de assinatura do ordenador de despesas, o ex-prefeito José Donizete Ferreira Freitas. E ainda o conselheiro aplicou multa regimental em valor correspondente a 100 Uferms (R$ 2.423,00), responsabilizando o ex-prefeito acima citado, em razão das infrações decorrentes das irregularidades apontadas.

Ronaldo Chadid – de acordo com os seus relatórios e votos, o conselheiro analisou um total de 14 processos.

O processo TC/20721/2014, versa os autos conclusos para a análise e o julgamento da execução financeira do Contrato Administrativo nº 79/2013, que foi celebrado entre o Município de Anastácio e a empresa Informatici Tecnologias Inteligentes Ltda. A presente contratação tem como objeto, a implantação de banco de dados social do Município. O conselheiro votou pela irregularidade da execução financeira do Contrato Administrativo nº 79/2013, em razão da irregular liquidação das despesas, apontando para a realização de irregulares pagamentos por serviços não prestados, pagamentos de notas fiscais emitidas fora do prazo de vigência do contrato bem como em razão da intempestiva remessa dos documentos da sua execução financeira. Pela impugnação do valor de R$ 78.400,00 referente ao montante executado, responsabilizando o ex-prefeito Douglas Melo Figueiredo. E ainda aplicou multa regimental ao ex-prefeito acima citado em valor correspondente a 677 Uferms (R$ 16.403,71) em razão da intempestiva remessa a esta Corte, dos documentos da execução financeira do contrato, e 20% do prejuízo causado ao erário, em razão das irregularidades apontadas.

Jerson Domingos - sob a relatoria do conselheiro foram analisados 20 processos, todos regulares.

O processo TC/879/2014, trata-se os autos da análise da formalização do Contrato Administrativo nº16/2014, do 1º e 2º Termos Aditivos e sua execução financeira, celebrado entre o Município de Chapadão do Sul e TRR Nipobrás Chapadão Gaúcho Ltda, tendo como objeto o fornecimento de óleo diesel S-10 destinado a atender as secretariais municipais. O conselheiro votou como regular a formalização do Contrato Administrativo nº 16/2014 e do 1º e 2º Termos Aditivos, e a execução financeira do contrato. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 30 Uferms (R$ 726,90), responsabilizando o ex-prefeito, Luiz Felipe Barreto de Magalhães, pela remessa intempestiva dos documentos referentes à execução do contrato.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com pedido de recurso ou revisão, conforme os casos apontados nos processos.

Veja Também

Comentários