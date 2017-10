Conselheiros da MSGÁS realizam visita técnica e comercial em Três Lagoas

- Chico Ribeiro

O grupo que forma o Conselho Administrativo da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) realiza nesta segunda-feira (23.10), uma visita técnica e comercial ao município de Três Lagoas.

O objetivo do encontro é apresentar as instalações da Companhia na Cidade das Águas e visitar os grandes clientes industriais da área de celulose. Também está dentro da programação uma visita à ponte Sucuriú, por onde passa a tubulação que entrega gás natural para a empresa Eldorado Celulose.

Para o diretor-presidente da MSGÁS, Rudel Trindade, a visita além de aprimorar as relações comerciais, é importante para que os conselheiros conheçam in loco como é utilizado o gás natural no cotidiano das empresas.

O encontro encerra nesta terça-feira (24.10), com a reunião mensal dos conselheiros.