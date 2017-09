Conselheira Marisa Serrano recebe homenagem no TCE de Minas Gerais

Marisa Serrano compartilhou também sobre o trabalho preventivo e pedagógico que a atual gestão do TCE-MS vem desenvolvendo no Estado. / Divulgação

A honraria foi concedida na última quinta-feira (21), em solenidade realizada no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) e contou com a presença de representantes de vários segmentos da sociedade, além dos conselheiros dos Tribunais de Contas dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O “Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria Alkimim 2017”, tem por finalidade condecorar pessoas ou instituições que tenham prestado relevantes serviços ao Tribunal de Contas, ao todo 17 personalidades foram homenageadas no evento.

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul foi escolhida para falar em nome dos homenageados. Marisa Serrano destacou que o TCE de Minas Gerais tem sido uma referência para o aprimoramento do trabalho em outros Tribunais do País, e ainda elogiou a inciativa do evento: “Ao prestar homenagens às pessoas que vão além de suas atividades nos diferentes segmentos, público ou privado, e ainda de outros Estados da Federação, a Corte de Minas está incentivando as boas práticas, aproximando e fortalecendo o papel das instituições Brasil”.

Marisa Serrano compartilhou também sobre o trabalho preventivo e pedagógico que a atual gestão do TCE-MS vem desenvolvendo no Estado. “Para que pudéssemos exigir maior efetividade na aplicação dos recursos públicos, tínhamos um único caminho possível: investir na capacitação dos nossos servidores e jurisdicionados”.

A conselheira ainda acrescentou que por meio da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), da qual é diretora, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul iniciou um trabalho inédito: “Trouxemos de volta à sala de aula prefeitos, secretários municipais, vereadores e servidores para orientar sobre gestão pública. Nossos cursos presenciais ou a distância estão sempre lotados, um trabalho pedagógico que capacitou 3.434 pessoas ainda no primeiro semestre deste ano”.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro Cláudio Terrão, fez o discurso de encerramento da cerimônia. Ele falou da satisfação em homenagear pessoas que atraíram para si, por vontade própria, imensa responsabilidade social. “Esse grupo seleto de pessoas tem canalizado muita energia para pôr em ação o exercício de suas liberdades na realização do bem comum. Muitas vezes, abdicando de parcela significativa de seu próprio bem-estar, da convivência mais intensa com seus amigos e familiares em prol do que temos chamado de justiça social”.

A mesa de honra foi composta pelas seguintes personalidades: presidente do TCEMG, Cláudio Terrão; secretário de Planejamento do Estado de Minas Gerais, Helvecio Magalhães; deputado estadual, Dalmo Roberto Silva; 1º vice-presidente do TJMG Geraldo Augusto de Almeida; procurador-geral do Ministério Público, Antônio Sérgio Tonet; vereador da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, Orlei Pereira da Silva; pela defensora pública, Christiane Neves Malard; subprocuradora-geral do MPC, Elke Andrade Soares de Moura; general de divisão do Exército, comandante da 4ª região militar, Henrique Martins Nolasco Sobrinho; brigadeiro do ar, comandante do centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Ivan Moyses Ayupe e o conselheiro do TCE de Rondônia, Paulo Curi Neto.

Também estiveram presentes à solenidade os conselheiros do TCEMG Mauri Torres, José Alves Viana, Gilberto Diniz e Wanderley Ávila; e as procuradoras do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte e Cristina Andrade Melo.

Veja Também

Comentários