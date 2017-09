Congresso instala comissão de inquérito para investigar JBS e J&F

O Congresso Nacional instalou hoje (5) Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar irregularidades envolvendo a empresa JBS e a holding J&F em operações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Também serão investigados os procedimentos do acordo de delação premiada celebrado com o Ministério Público Federal (MPF).

Reunidos para instalação da comissão, parlamentares elegeram o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) para presidente dos trabalhos e o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) para vice.

Já estão na comissão, aguardando apreciação, requerimentos para ouvir o ex-procurador do Ministério Público Marcelo Miller e o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, entre outros.

No momento, as reuniões de todas as comissões estão suspensas no Senado. O plenário da Casa discute a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) para ser aplicada aos empréstimos do BNDES.

