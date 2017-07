Congelamento da tarifa de ônibus é uma das conquistas da Comissão de Transporte na Câmara

O presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Junior Longo (PSDB) comemora os resultados obtidos no primeiro semestre de atuação. “Foram várias lutas vencidas durante esses seis meses. Com tranquilidade, posso afirmar que o trabalho está sendo realizado, defendendo os interesses da população e contando com os demais vereadores na luta por melhorias no transporte e trânsito da Capital”, pontuou.

Entre as intervenções junto ao Poder Público está o congelamento da Tarifa de Ônibus. Que resultou ainda no acordo com a Concessionária Guaicurus em reformar os terminais de ônibus da Capital e assim dar conforto aos usuários de transporte coletivo. “Somos o porta-voz da população. Por isso, vamos continuar fiscalizando, cobrando e sempre que possível estaremos na luta pelos interesses da população”, afirmou o vereador tucano.

O vereador destaca a luta pela conquista dos alvarás para os auxiliares de táxi e mototaxistas. “Foi uma vitória, após décadas de espera, muitos deixam de ser “empregados” e passam a ser proprietários da concessão para exercer sua atividade na Capital”.

Outra conquista foi o Decreto que regulamenta a atividade dos Aplicativos de Transporte de Passageiros. A construção do decreto que dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros, foi história, nunca antes representantes de todas as categorias, instituições públicas e poderes executivo e legislativo estiveram juntos para elaborar um decreto.

A regulamentação do serviço de transporte por aplicativo tem por finalidade garantir a segurança dos usuários e a igualdade entre os serviços de transporte na Capital.

“Outra conquista para o transporte foi o desconto de até 30% nas corridas dos táxis, além dos aplicativos que atendessem aos taxistas e mototaxistas que já estão sendo utilizados pelas categorias”, afirma Junior Longo.

Com a implantação da CPI do Táxi haverá a apuração de quais são as condições de trabalho que essas empresas oferecem aos auxiliares de táxi. Também estamos na CPI do Táxi, cujo objetivo é apurar os motivos de muitos alvarás de permissão de exploração dos serviços estarem concentrados com determinadas pessoas ou grupos familiares e se as permissões foram corretamente destinadas.

Dos 490 alvarás concedidos pelo poder público, 15,5% estão concentrados nas mãos de apenas dez pessoas. “Precisamos apurar como estão sendo utilizados esses alvarás, pois há vários auxiliares de táxi que sonham com seu próprio alvará e ficam nas mãos desses poucos que detém a grande maioria das autorizações para transporte de passageiro por táxi”.

