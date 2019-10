Confira o resultado da Eleição 2019 do Conselho Tutelar na Capital

Foram 20.349 votos apurados em 60 seções, que estavam espalhadas pelas maiores regiões da Capital, além dos distritos de Anhanduí e Rochedinho - Foto: Ilustração

O resultado das eleições para Conselheiro Tutelar, que ocorreram neste domingo (6), foi anunciado pela Comissão Eleitoral do CMDCA na noite desta terça-feira (8). Foram 20.349 votos apurados em 60 seções, que estavam espalhadas pelas maiores regiões da Capital, além dos distritos de Anhanduí e Rochedinho. Votos válidos foram 20.166.

Os conselheiros que são responsáveis por zelar pela proteção de crianças e adolescentes, assumirão em 10 de janeiro 2020 e terão mandato de 4 anos.

A eleição foi organizada pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, e fiscalizada pelo Ministério Público.

Para a realização deste processo, foi contratado o Instituto Água, empresa vencedora da licitação, a quem coube organizar as etapas eliminatórias bem como a contratação das pessoas envolvidas na organização das seções eleitorais. Foram mais de 200 pessoas envolvidas no pleito, entre mesários e escrutinadores.

A última urna terminou de ser apurada às 21h30 da noite desta terça-feira (8), com o resultado final emitido pelo TRE às 21h50. Todo processo de apuração se deu sob orientação de técnicos do TRE e o escrutínio dos votos se deu nas dependências do Cartório Eleitoral.

Dentre os 97 candidatos, haviam 19 sob júdice que puderam concorrer após decisão judicial.

O resultado divulgado refere-se apenas à quantidade de votos que cada candidato recebeu. Não podendo ser considerado como resultado definitivo tendo em vista que vários dos candidatos encontram-se aguardando decisão final judicial e podem não assumir, mesmo tendo pontuado e ficado entre os 25 primeiros lugares.

“Várias candidaturas só foram possíveis mediante liminar, que se julgadas, poderão anular ou confirmar a condição de candidatos. O resultado final dos eleitos será divulgado oficialmente pelo Conselho, conforme consta em edital,l” declarou Alessandra Hartmann, coordenadora da comissão eleitoral.

Segue a lista dos candidatos e seus respectivos votos: