Confira as atrações do programa de rádio Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) Jonathan Barbosa; o presidente do Sindifisca- MS Ronaldo Vielmo, o presidente do conselho regional de contabilidade (CRC-MS) Ruberlei Bulgarelli e o Médico ginecologista e obstetra Dr. Valdmário Rodrigues Junior são os entrevistados do programa Giro Estadual de Notícias, que vai ao ar amanhã (04), comandado pelo jornalista João Flores.

- Presidente da Acrissul, Jonathan Barbosa vai comentar sobre a medida provisória do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) que é uma reivindicação da bancada ruralista desde abril, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu como constitucional o pagamento das contribuições previdenciárias. Produtores rurais e associações que representam a categoria contestavam a contribuição na Justiça. Por isso, muitos deles interromperam ou atrasaram os pagamentos ao fundo.

- Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul (Sindifisca-MS) Ronaldo Vielmo Monteiro vai comentar sobre o termo de cooperação técnica que vai garantir o acompanhamento e contribuições do Sindifisco, em ações legislativas que envolvem assuntos referentes às questões tributárias e relacionadas às carreiras do Fisco Estadual.

- Presidente do CRC-MS Ruberlei Bulgarelli fala sobre o convite ao 16º Encontro Estadual de Contabilidade do Agronegócio de Mato Grosso do Sul, que será realizado no dia 18 de agosto no auditório da FAMASUL.

- O assessor da presidência da Central da Unimed Dr. Valdmário Rodrigues Junior vai abordar os cuidados com recém-nascido. Até os seis meses de vida, dr. Valdmário relembra que o bebê só deve consumir leite materno, alimento que não tem substituto em termos de ganhos para a saúde e desenvolvimento humano.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:



RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários