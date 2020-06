Confira a programação da Campanha Junho Prata

Apontada por instituições, entidades, especialistas e participantes como a nova referência na proteção e no combate à violência contra os idosos de Mato Grosso do Sul, a campanha Junho Prata começa nesta segunda-feira (15) em uma nova roupagem. Em virtude do avanço da pandemia de Covid-19, a programação do mês de combate à violência contra a pessoa idosa será 100% remota neste ano, com o uso das novas tecnologias e por meio das redes sociais. A campanha será aberta oficialmente no próximo dia 15. No entanto, as atividades serão desenvolvidas ao longo de todo mês de junho.

Confira a programação completa clicando aqui.