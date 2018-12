Condenado na Lava Jato, irmão de Cabral alega inocência

A defesa de Mauricio Cabral, condenado nesta segunda-feira, 3, a quatro anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto no âmbito da Lava Jato no Estado, alegou inocência. Ele é irmão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho (MDB), condenado pela oitava vez.

Por intermédio dos advogados Daniel Raizman e Fernanda Freixinho, Mauricio Cabral afirmou ser inocente. Os defensores afirmaram que o juiz não avaliou adequadamente o conjunto probatório, em especial o depoimento do colaborador Carlos Miranda. Este declarou, na sua delação e ante o juízo, que Mauricio Cabral não participou do esquema criminoso. Por esse motivo, a defesa irá recorrer da sentença.

O Estado ainda não conseguiu ouvir defensores dos demais réus.

Cabral (MDB) foi condenado a mais 14 anos e cinco meses de reclusão em regime fechado. A pena dele já soma 197 anos e 11 meses de pena. A sentença foi proferida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, no âmbito da Operação Lava Jato do Rio.

Desta vez, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) envolve crime de lavagem de dinheiro por empresas, como a FW Engenharia, para dar aparência lícita ao pagamento de R$ 1,7 milhão em propina. Contra o ex-governador do Rio também há uma condenação em Curitiba, assinada pelo ex-juiz Sergio Moro.

Além do ex-governador e de seu irmão, a ex-mulher dele Susana Neves Cabral também foi condenada. Susana terá de cumprir oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado.

De acordo com a denúncia, os desvios envolveram pagamentos vultosos, realizados entre 2007 e 2014, a uma das empresas citadas, e incluíram obras expressivas, como a urbanização do Complexo de Manguinhos. Uma das supostas empresas de fachada utilizada pelo esquema para lavar o dinheiro ilegal, a Araras Empreendimentos, é de propriedade de Susana Neves.