Comunidade acadêmica de Coxim recebe poço artesiano da Funasa

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul, entrega esta semana ao campus universitário do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) de Coxim, município situado a 215 quilômetros da capital, Campo Grande, um poço artesiano que irá abastecer aquela unidade educacional, firmada por meio de parceria realizada entre as duas instituições do Governo Federal no último mês de janeiro.

A obra teve início esta semana e foi acompanhada pelo prefeito Aluizio São José, que afirma que “dentro de poucos dias haverá um poço artesiano com água potável para atender aos alunos no IFMS e futuros projetos do campus”. Para Aluizio, com a economia da conta de água o recurso será investido em melhorias em outros setores do instituto.

Segundo a equipe de perfuração de poços da Funasa em MS, que se encontra no local realizando os trabalhos, o poço tubular contará com cerca de 115 metros de profundidade, seis polegadas de diâmetro e estima-se uma vazão de aproximadamente 15 mil litros/hora.

De acordo com o superintendente da Funasa em MS, Marco Aurélio Santullo, o IFMS tem bons motivos para comemorar. “O poço contribuirá para melhorar o funcionamento da unidade de ensino, além da melhoria da qualidade de vida dos alunos e também colaborar para novas concepções acadêmicas”, declarou.

Conforme informou a equipe de perfuração da Fundação no estado, o poço estará pronto neste sábado, 04, e será entregue pelo Superintendente da Funasa em MS, Marco Santullo e prefeito municipal Aluizio São José, ao coordenador educacional campus de Coxim, Gleison Nunes Jardim e à toda a comunidade acadêmica do IFMS de Coxim, para que a partir da próxima segunda-feira, seja iniciada a sua automação, que será realizada pelo próprio Instituto, para, então, ser usufruído pelos estudantes.

Numa reunião realizada no início de janeiro, foi possível firmar essa parceria entre a Funasa, município e IFMS, que permitiu a perfuração desse poço que visa a melhoria no atendimento de água potável aos acadêmicos. Na ocasião, o superintendente da Funasa em MS, Marco Aurélio Santullo reuniu-se com o prefeito municipal Aluizio São José, com o coordenador educacional campus de Coxim, Gleison Nunes Jardim e José Guimarães Garcia, que no ato representou o reitor do Instituto Luiz Simão Staszczack. Também participaram desse encontro o ex-governador de MS, André Puccinelli e o adjunto do superintendente da Fundação no estado, Aristides Ortiz.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Coxim, oferece cursos na área de qualificação profissional, formação inicial e continuada de Piscicultor, cursos técnicos integrados de nível médio como Técnico em Alimentos, Informática, Técnico em Aquicultura Educação à Distância, Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Administração, em Serviços Públicos, além da graduação de nível superior em Engenharia de Pesca, Licenciatura em Química, Tecnologia em Alimentos, e ainda outros cursos técnicos, ensino superior e pós-graduação.

