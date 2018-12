Comunicação da ALMS fará cobertura especial da posse do governador, vice e deputados

Solenidades de posses poderão ser acompanhas por redes sociais

A comunicação institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) realizará cobertura jornalística especial da posse do governador e vice-governador de Mato Grosso do Sul e da dos deputados estaduais eleitos nas últimas eleições. As cerimônias serão realizadas no dia 1 de janeiro e 1 de fevereiro de 2019, respectivamente, no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, em Campo Grande.

A Gerência de Mídias Sociais da ALMS, subordinada à Secretaria de Comunicação Institucional da Casa de Leis, fará a cobertura de ambos os eventos ao vivo pelas plataformas digitais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e site da ALMS. Os veículos de comunicação interessados em retransmitir a cobertura dos eventos podem compartilhá-la pelo endereço eletrônico: https://www.facebook.com/assembleiams/ ou encaminhar para o WhatsApp da ALMS (67-3389:6393) o endereço da Fanpage do veículo de comunicação para que o mesmo seja cadastrado.

Essa será a primeira vez que o evento terá a transmissão realizada pelas redes sociais da Casa de Leis. Além disso, toda a cobertura jornalística do evento (textos, fotos e vídeos) será disponibilizada nas mídias sociais da Assembleia Legislativa e no site da Casa de Leis (www.al.ms.gov.br). As matérias estarão relacionadas na página inicial e as fotos, disponíveis no “Banco de imagens” (basta clicar no item “Comunicação”, na barra superior do site).

No caso da Tv Assembleia, a transmissão será feita no canal 9 da NET, em Campo Grande e Dourados, no site (www.al.ms.gov.br), no Youtube e pela Rádio Assembleia. Por meio de uma parceria, a TVE Cultura, emissora estatal do Governo de MS, irá retransmitir o sinal da Tv Assembleia durante as duas cerimônias pelo canal digital 4.1 da TV aberta e pelo 15 da NET; e na região da Grande Dourados o sinal digital pode ser captado pelo 13.1. A programação também vai ao ar ao vivo nos municípios onde o sinal analógico da emissora está disponível.

Posse

A posse do governador Reinaldo Azambuja e do vice Murilo Zauith está prevista para começar às 15h, no Palácio Guaicurus. As entrevistas serão feitas de acordo com especificações da assessoria do governador empossado. Já a posse dos deputados estaduais terá início às 9h. Dos 24 parlamentares, 13 foram reconduzidos ao cargo, nove terão o primeiro mandato e dois retornarão ao Legislativo estadual.

O ano legislativo será iniciado no dia 4 de fevereiro com a sessão solene de abertura da 1ª Sessão Legislativa. Neste dia, às 8h45, o governador deverá passar em revista a tropa formada pela Polícia Militar na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Na sequência, haverá o hasteamento das bandeiras. A partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, o governador apresentará a Mensagem do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o artigo 89, inciso XI, da Constituição Estadual. Cabe destacar que para as três solenidades será exigida a mesma credencial fornecida pela SCI.