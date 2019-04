Compromissado, Coronel David faz indicações em sessão realizada nesta quarta-feira

Limpeza de bairros, ronda policial e instalação de semáforos foram solicitados em caráter de urgência

Em sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (10), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PSL) fez indicações atendendo a pedidos de moradores de bairros de Campo Grande.

Em caráter de urgência, o parlamentar encaminhou ao prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD) e ao Diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, uma solicitando a instalação de um semáforo na Rua Canaã com a Rua do Seminário no Bairro Jardim Seminário. O pedido visa atender os moradores que imploram por melhorias no local, onde transita um grande número de veículos e pedestres.

“Estou atento aos pedidos da população que chegam a mim de forma direta, nas ruas, ou que são encaminhadas diretamente ao meu gabinete. Atender a todos sul-mato-grossenses e cobrar os órgãos competentes, serão prioridades em meu mandato”, afirmou Coronel David.

Outra reivindicação do Bairro Jardim Seminário vem da Senhora Conceição Oliveira, moradora que está preocupada com o descaso e ausência de limpeza, o que vem causando acidentes e transtornos no local. Atento às reclamações, Coronel David encaminhou ao prefeito Marquinhos Trad com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, a solicitação da limpeza do matagal na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz, esquina com a Rua Eva Maria de Jesus, na Comunidade Tia Eva.

Uma última indicação foi feita ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Antônio Carlos Videira e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, pedindo a intensificação do policiamento e ronda ostensiva no bairro Coophavila II, que vem sofrendo com os frequentes assaltos, atos de vandalismo e uso de entorpecentes.