'Como não sou de recuar, não vou responder', diz Bolsonaro sobre Onyx no cargo

O presidente Jair Bolsonaro se recusou a responder nesta segunda-feira, 3, se manterá Onyx Lorenzoni (DEM) no cargo de ministro da Casa Civil. "Como não sou de recuar, não vou te responder", disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.

Onyx esteve no centro de uma crise no governo na última semana, quando Vicente Santini, então "número 2" da Casa Civil, foi demitido, recontratado e exonerado novamente. A pasta também foi esvaziada ao perder o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para o Ministério da Economia. A crise na Casa Civil ganhou corpo após Santini fazer um "voo particular" em aeronave da Força Aérea Brasileira.

O ministro da Casa Civil antecipou o retorno das férias para Brasília na última sexta-feira, 31. Após reunião com Bolsonaro, o ministro ganhou uma "sobrevida", disseram auxiliares do presidente. Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, Onyx disse que será mantido no cargo.

Voos da FAB

O presidente disse que deu ordens para alterar regras sobre uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) por autoridades, mas não detalhou quais seriam. "O que tinha de resolver já na conversa resolvi. Minha palavra vale mais que pedaço de papel. Já tá bem melhor a questão de uso de aviões da FAB", disse Bolsonaro.

Questionado sobre qual regra ele pediu para ser alterada, Bolsonaro disse: "Não vou te falar. Vai cair uso de avião da FAB".