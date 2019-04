Comissão vai ao Imasul entregar relatório de visita às barragens de Corumbá

Na tarde de terça feira. dia 02 de abril. o deputado Lucas de Lima e os demais parlamentares que foram a Corumbá vistoriar as barragens da Vale e Vetorial no dia 22 de março estiveram no Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), para entregar ao diretor presidente Ricardo Éboli Gonçalves Ferreira, o relatório final da visita.

Além de entregar o relatório, os deputados foram até o órgão para saber das providências que já foram tomadas até agora para evitar que aconteçam tragédias como as ocorridas em Brumadinho e Mariana. Dados levantados durante a visita apontaram algumas infiltrações em uma barragem da Vetorial que está sendo monitorada, além de existir outra barragem com a sua capacidade de armazenamento quase atingida em sua totalidade, onde a empresa propôs aumentar a estrutura.

Lucas de Lima e os demais deputados pediram ao diretor da Imasul que o órgão cobre providências da Vetorial e faça o acompanhamento detalhado do monitoramento nas barragens. " A situação das barragens de Corumbá é diferente das de Brumadinho e Mariana, mas nós temos que ficar atentos para evitar que nunca aconteça em nosso estado algum desastre de grandes proporções como ocorreu nessas cidades. Vou acompanhar tudo o que está sendo feito preventivamente e continuar cobrando soluções dos responsáveis. Esse é um tema que faz parte das minhas atribuições como presidente da Comissão de Meio Ambiente e como membro do Conselho Estadual de Controle Ambiental." destacou o deputado.