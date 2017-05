A comissão especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 9, a unificação dos prazos de desincompatibilização de servidores ou ocupantes de cargos públicos que quiserem disputar eleições. No texto do relator, o deputado Vicente Cândido (PT-SP), fica estabelecido o prazo de seis meses antes da eleição para que os pré-candidatos deixem seus cargos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

