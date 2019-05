Comissão prepara programação para comemorar 40 anos da primeira Constituição Estadual

Comissão definiu primeiros encaminhamentos para comemorações - (Foto: Divulgação/TJMS)

A Comissão Mista responsável pela organização do calendário de eventos relativos aos 40 anos da promulgação da primeira Constituição e 30 anos da segunda Constituição de Mato Grosso do Sul realizou reunião no Plenarinho Deputado Nelito Câmara e definiu os primeiros encaminhamentos referentes ao calendário comemorativo.

A reunião foi realizada na última segunda-feira (29) e o coordenador geral dos eventos, gerente de TV e Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), Maurício Picarelli, afirmou que diversos eventos fazem parte da comemoração, que estará aberta à participação de toda a população. “Em junho, vamos realizar exposição de fotos e documentos históricos, além do lançamento do selo comemorativo dos 40 anos da primeira constituinte estadual”, detalhou o coordenador.

Picarelli disse, ainda, que a programação contará com festa julina, exposições da Polícia Militar, Exército Brasileiro e Força Aérea e, em outubro, serão realizados eventos com atrações para crianças, em alusão ao dia 12 de outubro. Além disso, a programação conta com homenagens aos deputados que participaram da primeira e da segunda constituintes estaduais.

A comissão para a organização dos eventos foi definida no dia 16 de abril, sendo que o deputado Renato Câmara (MDB) é o presidente. Entre as atividades previstas, estão também a realização de sessão solene, entrega de moção de reconhecimento aos servidores ativos com 40 anos de serviços prestados, lançamento de livro com principais acontecimentos do Parlamento e exibição de documentário.

Além dos diversos eventos a serem realizados, a ALMS pretende fazer a entrega de prêmio de jornalismo aos profissionais da imprensa que tenham produzido as melhores coberturas dos trabalhos legislativos.