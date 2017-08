Comissão Federal vem ao Estado para definir atuação regional das Forças Armadas

A inclusão de Mato Grosso do Sul no plano de ação das Forças Armadas será discutida por uma comissão federal, a mando do presidente Michel Temer. Nessa segunda-feira, dia 31, Temer se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja e durante o encontro ficou definido que uma Comissão formada por integrantes dos ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública virá ao Estado nos próximos dias para verificar a situação nas fronteiras.

O documento “Importância dos Investimentos em Segurança Pública nas Fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia” mostra, em dados estatísticos, a fragilidade da segurança nas fronteiras e reforça o pedido do envio das tropas federais a Mato Grosso do Sul. Foi entregue pessoalmente pelo governador Reinaldo Azambuja ao presidente Michel Temer.

Além de reforçar o pedido da presença federal nos mais de 1.500 quilômetros de fronteiras entre Mato Grosso do Sul e países vizinhos, Reinaldo Azambuja reiterou a importância do combate ao tráfico internacional de armas e de drogas.

