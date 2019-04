Comissão escolhe responsáveis pela organização dos eventos dos 40 anos da Constituinte

Renato Câmara (sentado) e Lucas de Lima (à esquerda) estão à frente da Comissão

O deputado Renato Câmara (MDB) foi escolhido como presidente da Comissão Mista responsável pela organização do calendário de eventos relativos aos 40 anos da promulgação da primeira Constituição e 30 anos da segunda Constituição de Mato Grosso do Sul. A eleição aconteceu em reunião realizada nesta terça-feira (16) na Sala da Presidência da Casa de Leis. Na ocasião, Renato Câmara, já fazendo uso de suas atribuições como presidente, designou Maurício Picarelli, gerente de TV e Rádio da Assembleia, como coordenador geral dos eventos.

A reunião foi iniciada sob a presidência do deputado Barbosinha (DEM) e, com a escolha dos membros titulares da Comissão, que serão responsáveis pela organização do calendário de festividades, passou a ser conduzida por Renato Câmara. Também foram eleitos os deputados Lucas de Lima (SD) e Barbosinha (DEM), respectivamente, para a vice-presidência e secretaria da Comissão. A Comissão integra, ainda, como membros os parlamentares Capitão Contar (PSL) e Felipe Orro (PSDB).

No calendário de festividades, está prevista série de eventos, conforme o Ato 20/2019 da Mesa Diretora, publicado no Diário Oficial da Casa de Leis, no dia 27 do mês passado (da página 12 a 15, confira aqui). Entre as atividades, estão a realização de sessão solene, entrega de moção de reconhecimento aos servidores ativos com 40 anos de serviços prestados, lançamento de livro com principais acontecimentos do Parlamento e exibição de documentário.

Os jornalistas também serão reconhecidos por seus trabalhos. Entre as ações previstas no calendário de eventos, está a entrega de prêmio de jornalismo aos profissionais da imprensa que tenham produzido as melhores coberturas dos trabalhos legislativos.