Comissão do Senado tem na pauta projeto sobre transporte aéreo de autoridades

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado se reúne nesta quinta-feira (6) para a primeira reunião deliberativa do ano. Na pauta, entre outros temas, consta o projeto de lei do senador Lasier Martins (Podemos-RS) que endurece as regras de uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) por autoridades.

O texto é relatado pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), que foi favorável a proposta e apresentou duas emendas de redação. A pauta inclui também outros cinco projetos e duas mensagens presidenciais com indicações para o cargo de embaixador, que devem ter seus relatórios lidos e pedidos de vista coletiva concedidos.

Indicações

Nestor Forster foi indicado para a embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos, e Hermano Telles Ribeiro, para a embaixada em Beirute, no Líbano. Bolsonaro anunciou o nome de Forster para o cargo depois que o filho, Eduardo Bolsonaro, desistiu de tentar ocupar a vaga diante da resistência do Congresso.