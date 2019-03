Comissão do Senado convida ministro do Turismo para falar sobre denúncias

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 12, um requerimento de convite para que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, preste "informações sobre as denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais".

O pedido para que o ministro fosse convidado é de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Na solicitação, ele considera a presença de Marcelo Álvaro Antônio "fundamental". "É importante que o ministro coloque às claras o obscurantismo que ronda as eleições do PSL, esclarecendo à República sobre o que tomou parte neste processo eleitoral, dando a sua versão dos fatos", diz o requerimento.

Por se tratar de um convite, o ministro não é obrigado a comparecer à audiência. A reportagem perguntou à assessoria de imprensa do Ministério do Turismo se o chefe da pasta pretende aceitar o convite, mas ainda não obteve resposta.

Polícia Federal e Ministério Público investigam a suspeita de uso de candidaturas laranjas em Minas Gerais. Em depoimento, ao menos uma delas contou que recebeu do então candidato a deputado federal pedido para que devolvesse parte dos valores recebidos do fundo eleitoral.

Outras quatro mulheres também procuraram os investigadores pedindo para prestar depoimento no mesmo sentido. O ministro tem negado as acusações. Ele afirma que as candidatas "mentem" quando dizem que ele ou sua assessoria propuseram durante a campanha eleitoral que elas devolvessem dinheiro do fundo eleitoral.