Comissão do Orçamento adia a escolha de presidente e relator

Prevista para ser realizada na tarde desta terça-feira, 18, a escolha do presidente e do relator da Comissão Mista do Orçamento (CMO) foi adiada novamente. Essa é a segunda vez que integrantes do colegiado tentam iniciar a sessão para compor o comando da CMO, responsável por discutir, entre outras propostas, o Projeto de Lei Orçamentária de 2018.

Na tarde de hoje, o senador Antônio Valadares (PSB-SE), presidente em exercício do colegiado, informou que em razão da falta de quórum adiaria a escolha do comando da comissão para a próxima quarta-feira, 26. A ausência dos integrantes se deve ao impasse ocorrido para a definição do relator da Comissão.

Líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), defende que o posto fique com um integrante da bancada do PSDB da Câmara. O problema é que lideranças do PP também reivindicam a indicação para a relatoria da CMO, sob a alegação de que detêm, em conjunto com PTN, PHS, PtdoB, a maior bancada da Câmara. O receio de Renan, contudo, é de que a relatoria fique nas mãos de uma pessoa próxima ao líder do PP, Arthur Lira (AL), adversário político do senador em Alagoas.

Numa estratégia para ganhar tempo e avançar nas negociações, Renan ainda não indicou os integrantes do PMDB do Senado para a Comissão. O partido, por deter a maior bancada no Senado, tem a prerrogativa de ocupar a presidência da CMO. Cabe ao presidente a escolha do relator.

Entre os nomes cotados para assumir o comando da comissão estão as senadoras Rose de Freitas (PMDB-ES) e Kátia Abreu (PMDB-TO). Seguindo a mesma estratégia de Renan, integrantes do PSDB do Senado retiraram as indicações para o colegiado dos senadores Paulo Bauer (SC) e Tasso Jereissatti (CE).

