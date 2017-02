Comissão do Novo Advogado entrega Carta de Rio Branco para diretoria da OAB/MS

A presidente da Comissão do Novo Advogado, Janaina Pouso Rodrigues entregou na manhã desta segunda-feira (6) para o dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Karmouche a Carta de Rio Branco, que foi elaborada durante o Encontro Nacional da Jovem Advocacia realizado em novembro, no Acre.

O documento consolida os anseios da jovem advocacia de todo país. Na ocasião, os 25 presidentes de comissão dos novos advogados pediram providências ao Conselho Federal da OAB para que os termos deliberados fossem aprovados ainda na atual gestão.

Segundo a presidente da Comissão do Novo Advogado, Janaina Pouso, cada representante da OAB entregou para o presidente da sua seccional uma carta de intenções para análise do que foi deliberado. “Solicitamos que o presidente da OAB/MS avalie os 20 itens propostos para colocar em prática a elaboração de alguns projetos de valorização do novo advogado. Sabemos que 50% dos advogados do país são jovens e esta é uma área que precisa de mais atenção, já que não é fácil começar na carreira”, disse.

Entre os pleitos apresentados na Carta de Rio Branco constam a solicitação de empresa especializada para realizar o 1º Censo Nacional da Jovem Advocacia e políticas de redução ou isenção de taxas para as sociedades de advogados e advogadas formadas exclusivamente por membros da jovem advocacia.

O diretor-adjunto da OAB/MS, Vinícius Monteiro Paiva, elogiou a iniciativa da comissão em participar dos eventos nacionais e garantiu empenho da seccional para ajudar o novo advogado nos pleitos solicitados. “A jovem advocacia clama por mais qualidade de trabalho no início da carreira dos profissionais e, por meio dessas reivindicações, compiladas na Carta de Rio Branco, é que as soluções podem ser encontradas”, afirmou o diretor-adjunto.

O presidente do Conselho Federal, Claudio Lamachia, o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche e o presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, Alexandre Mantovani, marcaram presença no encontro realizado na região norte do país. Segundo Mantovani, que também é conselheiro federal, o evento propiciou a busca de soluções para os problemas que são recorrentes não apenas dos jovens advogados, mas de toda advocacia. "Discutimos a inobservância de prerrogativas pelas autoridades, o ingresso dos jovens profissionais no exercício da advocacia e, sobretudo, a implantação do Plano Nacional de Valorização da Jovem Advocacia, do qual sou entusiasta", explicou.

O coordenador das Comissões da OAB/MS, Gabriel Marinho, participou da reunião na sala da presidência.

