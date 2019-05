Comissão debaterá plano estratégico do programa nacional de febre aftosa

Reunião foi proposta pelo deputado Marcio Fernandes, que é presidente do grupo que trata sobre o assunto na ALMS

A Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira promoverá uma reunião, nesta terça-feira (7), no Plenarinho Nelito Câmara a partir das 14h. O grupo debaterá o plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), por proposição do presidente da comissão, deputado Marcio Fernandes (MDB).

Representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) vão falar sobre o tema. Foram convidados também integrantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de sindicatos rurais, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul) e do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMS/MS).

Comissão - Além de Marcio Fernandes, são membros da comissão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) os deputados Capitão Contar (PSL) - vice-presidente do grupo; Evander Vendramini (PP); Renato Câmara (MDB); e Onevan de Matos (PSDB). Os parlamentares deliberam sobre a política estadual de produção agropecuária e são responsáveis pela análise de propostas de crédito estadual, federal e externo para o setor agropecuário.

O grupo também observa as estratégias de campanha zoosanitárias e fitosanitárias, os projetos de políticas de inspeção de produtos de origem animal e vegetal, de fiscalização e controle da qualidade, bem como de irrigação, drenagem, eletrificação e telefonia rural. Ainda passam pela comissão proposições de zoneamento agrícola, de incentivo à implantação de agroindústrias e segurança rural, bem-estar social e desenvolvimento agrário.