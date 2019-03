Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social se reúne para definir ações no Estado

Coronel David, presidente da Comissão, defende valorização dos militares

Na manhã desta quinta-feira (28) a Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social, presidida pelo Deputado Coronel David (PSL) se reuniu pela primeira vez neste mandato para discutir a alteração da atribuição que consta no regimento interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tornando assim as decisões mais dinâmicas, desempenhando um novo e importante papel nas definições e nas proposições de uma política voltada para a Segurança Pública do nosso Estado.

Na reunião com os deputados componentes, foram discutidas ações que serão desencadeadas já a partir de agora, e com isso, foi definido que a Comissão se reunirá com o Secretário de Justiça e Segurança Pública para tomar conhecimento do trabalho desenvolvido para prevenção e repreensão ao crime que estão sendo adotados aqui no estado.

Ainda foi solicitado ao Presidente da Assembleia, Paulo Correia, um ofício destinado ao Secretário de Segurança, à Secretária de Educação e às entidades de Pais e Mestres das escolas de todo Mato Grosso do Sul, para que seja realizada uma reunião para tratar sobre a violência nos ambientes escolares, tendo como exemplo o caso ocorrido recentemente na cidade de Suzano – SP, buscando assim, em conjunto com os órgãos competentes, a definição de uma política estratégica de segurança nas escolas, para evitar tragédias semelhantes com as famílias de estudantes sul-mato-grossenses.

“Pretendemos participar ativamente, buscar soluções para os problemas que são enfrentados pela sociedade e principalmente intermediar junto ao poder público estadual e federal aquilo que for necessário para que realmente o trabalho funcione de forma adequada. Lembrando que a segurança pública não vive somente com a compra de viaturas, equipamentos, precisamos valorizar nossos policiais, por trás da farda e do distintivo existe um profissional, um ser humano que precisa ser valorizado”, concluiu o Presidente da Comissão Deputado Coronel David.



A Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social é composta pelos membros tiulares, Coronel David (PSL) Presidente, Cabo Almi (PT) vice-presidente, Capitão Contar (PSL), Barbosinha (DEM) e Marçal Filho (PSDB). Os suplentes da comissão são: João Henrique (PR), Antônio Vaz (PRB), Pedro Kemp (PT), Jamilson Name (PDT) e Onevan de Matos (PSDB).