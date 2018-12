Comissão de Saúde da ALMS e Febesul reivindicam verbas estaduais

Atrasos nos repasses da saúde datam de outubro

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, presidida pelo deputado Dr. Paulo Siufi (MDB), recebeu na tarde desta terça-feira (04), representantes da Federação das Instituições Filantrópicas e Beneficentes (Febesul) para discutir o atraso, por parte do Governo, dos repasses de verbas às Instituições que a compõem.

A reunião, que também contou com a presença dos deputados Junior Mochi (MDB), que preside a Casa de Leis, e João Grandão (PT), membro da Comissão de Finanças e Orçamento, resultou em um ofício assinado pelos diretores das Santas Casas e Hospitais Regionais que estiveram no Plenário Nelito Câmara. O documento, que deve ser encaminhado ao Ministério Público ainda nesta semana, ressalta alguns pontos que tem prejudicado a gestão dessas unidades de saúde.

“Pretendemos exigir da Secretaria Estadual de Saúde uma data fixa para o repasse dos pagamentos, visto que alguns hospitais estão com um atraso de três meses dessas parcelas. Também vamos levar o Ministério Público para que possa elaborar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que defina uma data limite ao repasse, além de um novo contrato que contemple 13 parcelas, evitando o não pagamento do 13º salário de seus funcionários. Sabemos que a maioria dessas entidades são filantrópicas e precisam desse recurso para a continuidade dos serviços”, declarou Siufi.

Para o secretário de saúde de Coxim, Franciel Oliveira, o encontrou teve saldo positivo. “Temos aqui gestores de vários hospitais do estado e todos têm demonstrado muita preocupação com a saúde pública do Mato Grosso do Sul, por isso a nossa expectativa é que a criação desse calendário de repasses se concretize, pois nós que estamos na ponta do atendimento ao cidadão pretendemos continuar a oferecer esse serviço da melhor maneira possível”, avaliou.