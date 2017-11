Comissão de acompanhamento da Cosip define presidente e relator

Da Redação com assessoria

Vereador Dr. Lívio será o relator dos trabalhos; Papy vai presidir - Divulgação

A Comissão Especial para acompanhamento de assuntos relativos à cobrança da tarifa de energia elétrica, dos postos de serviços, Cosip e outros, da Câmara Municipal de Campo Grande, se reuniu nesta segunda-feira (20) para escolha do presidente e relator. A composição da comissão foi publicada no Diogrande, na última quinta-feira (16).

Como relator da Comissão Especial, foi escolhido o vereador Dr. Lívio (PSDB) e para presidi-la, o vereador Epaminondas Vicente Silva Neto - Papy (Solidariedade), que também é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. Os demais integrantes da comissão são João César Mattogrosso (PSDB), Veterinário Francisco (PSB) e Eduardo Romero (Rede).

"Iniciamos hoje o trabalho da comissão e vamos fazer o possível para concluir o quanto antes. Por conta da obra que será feita no prédio da Câmara durante o recesso parlamentar e como precisamos de apoio técnico para a análise dos documentos, talvez seja necessário prorrogarmos o prazo", afirma o relator da Comissão Especial.

A Comissão Especial vai estudar e, se necessário, revisar a legislação que criou a Cosip, mais conhecida como taxa de iluminação pública e que é mensalmente cobrada junto na conta de energia.

As reuniões da Comissão vão acontecer sempre às segundas-feiras, às 8h. Para o próximo encontro, os vereadores já solicitaram todos os encaminhamentos feitos na Casa de Leis sobre a Cosip.

"A partir destes dados já compilados, vamos definir um plano de trabalho. A nossa intenção, com esta comissão, é dar mais transparência ao que se arrecada e, principalmente, sobre como é aplicado este recurso. A ideia é desonerar, dentro do possível, o bolso do consumidor e garantir que ele vai ter um serviço de qualidade sendo prestado", explica Dr. Lívio.