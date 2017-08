Comissão aprova convite para que Meirelles explique alterações na meta fiscal

Brasília - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,fala à imprensa após encontro com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (Antonio Cruz/Agência Brasil) / Antonio Cruz/ Agência Brasil

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou hoje (15) convite para que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fale à comissão sobre os vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as alterações na meta fiscal de 2017 e 2018. A data ainda será marcada.

Na mesma reunião, a CAE aprovou o Projeto de Lei do Senado (PLS) 165/2015, que impede alterações da meta de superávit primário no segundo semestre. A matéria vai a plenário com urgência aprovada na comissão.

Meta

Após encontro com deputados da base governista e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ficou acertado que a nova meta fiscal será anunciada nesta quarta-feira (16). A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

A equipe econômica já adiantou que o volume atual de arrecadação não será suficiente para cumprir a meta definida originalmente de R$ 139 bilhões para este ano, e de R$ 129 bilhões para o ano que vem. Segundo Meirelles, esta será a primeira revisão da meta neste governo e o valor não deve chegar a R$ 170 bilhões, como previsto para o ano passado.

“Não há, no entanto, uma perspectiva, uma necessidade de se chegar a esses números de R$ 175, R$ 170 bilhões, mas não temos ainda um número definido”, explicou o ministro.

Veja Também

Comentários