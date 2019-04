Comenda Wilson Fadul completa 9 anos dignificando trabalhadores de MS

Em 2012, o empresário Ueze Elias Zahran foi uma das personalidades homenageadas com a Comenda.

Por proposição do deputado estadual Felipe Orro, a Assembleia Legislativa realiza no próximo dia 2 de maio a sessão solene para outorga da Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul, às 19h30, no plenário Deputado Júlio Maia. A solenidade completa nove anos e marcou história no Legislativo, sendo o primeiro evento pensado no reconhecimento do trabalhador sul-mato-grossense, das pessoas que se destacam na vida profissional e também na geração de emprego

“Na época julguei necessário e ainda tenho a mesma concepção de que é muito importante o reconhecimento do trabalhador pela Assembleia. Estamos honrando cidadãos que fizeram suas vidas e a de outras pessoas em cima do trabalho duro e honesto. Homens e mulheres que se destacaram, exatamente, pelo mérito de seus esforços”, explica Felipe.

A sessão solene para outorga da Comenda ocorre sempre em data próxima ao 1º de maio, quando é comemorado o Dia Internacional do Trabalhador. Em anos anteriores, nomes conhecidos como Ueze Elias Zahran, Nelson Trad (ambos in memorian), figuraram ao lado de heróis anônimos, porém destaques em suas áreas de atuação: pescador, garçom, engenheiro, médico, empregado dos setores público ou privado, liderança sindical, empreendedor, pessoas cujos exemplos de vida contribuíram para melhorar e dignificar suas profissões e as condições de trabalho de outras pessoas.

Wilson Fadul

Wilson Fadul foi escolhido para dar nome à Comenda por sua forte atuação política no então Mato Grosso uno. Quando ministro da Saúde no governo de João Goulart, Fadul iniciou a produção nacional de medicamentos, acabando com a dependência do Brasil com laboratórios estrangeiros.

“Homem honrado, leal a seus princípios, é uma biografia que justifica e dignifica a Comenda do Mérito do Trabalho”, justificou Felipe Orro na época da criação da honraria.

Wilson Fadul militou na política no então Mato Grosso uno em 1946. Após se formar em Medicina, entrou na Aeronáutica, sendo transferido como segundo-tenente para servir na Base Aérea de Campo Grande. Teve os direitos políticos cassados pela ditadura militar e passou a residir no Rio de Janeiro em 1964. Com a reabertura política, em 1979, ajudou Leonel Brizola a fundar o PDT e retornou a Mato Grosso do Sul, onde organizou o partido e foi o primeiro candidato a governador. Morreu aos 91 anos de idade no Rio de Janeiro.

Homenageados

Já receberam a Comenda Wilson Fadul o ex-ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias, o ex-deputado federal e antigo líder trabalhista de Mato Grosso do Sul, Nelson Trad (in memoriam); o empresário Ueze Elias Zahram; o empresário Mafucci Kadri; Nery Azambuja; ex-senador da República Ruben Figueiró; entre outros.