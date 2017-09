Começa leitura de segunda denúncia contra Temer na Câmara

Começou às 12h09 desta terça-feira, 26, no plenário da Câmara dos Deputados a leitura da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A leitura das mais de 240 páginas da denúncia está sendo feita pela 2ª secretária da Mesa Diretora, Mariana Carvalho (PSDB-RO), e a expectativa da deputada é que leve aproximadamente seis horas.

Foram duas tentativas de leitura da denúncia em plenário, mas não houve quórum suficiente para abrir as sessões de terça, 25, e sexta-feira, 22. Nesta terça, a sessão foi aberta com 51 deputados na Casa, pouco depois das 11h34, mas o plenário esperou a chegada do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o início da leitura. Poucos deputados de oposição e da base aliada acompanham neste momento a leitura.

Após a conclusão da leitura, o primeiro-secretário, Fernando Giacobo (PR-PR), notificará o presidente e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência), ambos incluídos no pedido de investigação da Procuradoria Geral da República (PGR).

A Secretaria Geral da Mesa deve enviar a denúncia ainda nesta terça para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O presidente do colegiado, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) deve anunciar no período da tarde o rito da tramitação do processo. Ao chegar na CCJ, começa a contar o prazo de 10 sessões plenárias para apresentação da defesa dos acusados.

