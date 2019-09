Com representantes da Semed, vereador João César Mattogrosso acompanhou demandas do EMEI Piratininga

Na última quarta-feira (25), o vereador João César Mattogrosso (PSDB) esteve na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Piratininga para atender ao chamado de pais de alunos da unidade, que solicitaram a visita por meio do aplicativo “Chama o João”. Para acompanhar as demandas do local, o parlamentar convidou representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e compareceram a titular da pasta, Elza Fernandes Ortelhado, e o superintendente de finanças, Walter Pereira.

A reivindicação dos pais de alunos é para construção de uma nova sala de aula para que os filhos possam permanecer por mais um ano letivo na unidade. De acordo com a diretora, Ana Cristina Dorsa Lima, a reivindicação é válida e poderá beneficiar cerca de 50 crianças. “Temos espaço físico suficiente para a obra. Atendemos crianças entre quatro meses e quatro anos de idade, até o Grupo 3. Se tiver mais uma sala, poderemos atender as crianças até cinco anos, o que resultaria para os pais e seus pequenos mais um ano no mesmo espaço que estão familiarizados”, pontua.

Representante do grupo de pais que buscam a melhoria para o EMEI, Sabrina Zottos foi quem acionou o vereador João César Mattogrosso para intermediar junto com à Semed o pedido de construção da nova sala de aula. “Conheci o João pela rede social, tenho acompanhado o trabalho e guardo uma grande admiração por ele. Vejo que ele tem percorrido bairros, está próximo a população, que é um político atuante e por isso acredito que ele possa nos ajudar com essa necessidade”, destaca.

Após conhecer a estrutura, o superintendente de finanças da educação apontou que o próximo passo é solicitar à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) a elaboração de um projeto para as obras, para posteriormente avaliar os recursos financeiros. “Ao recebermos o projeto, verificaremos como estão às finanças da nossa pasta para, então, dar andamento ao processo. Se em nosso orçamento apresentar recursos disponíveis suficientes, faremos a reserva orçamentária e encaminharemos para o processo licitatório”, explica.

A secretária de educação do município ressalta a pertinência da solicitação para o EMEI Piratininga. “O pedido dos pais é pertinente, existe uma demanda para essa região e a Semed já está fazendo um estudo de adequação para essa EMEI, só depende mesmo da nossa questão financeira”, finaliza Elza Fernandes Ortelhado.

Já o vereador João César Mattogrosso, destacou a importância de aprimoramentos na educação infantil. “Os EMEI’s são fundamentais para auxiliar às famílias que precisam trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Além disso, desempenham papel fundamental no processo de desenvolvimento nas primeiras fases, incluindo o início da alfabetização”, enfatizou o parlamentar.

O vereador seguirá acompanhando a demanda, que já foi repassada à Semed para dar andamento em todas as questões necessárias à efetivação.