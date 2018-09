Com Reinaldo, MS entrou no circuito nacional de grandes eventos esportivos

Os grandes grandes eventos esportivos uniram a população e beneficiaram o turismo. - Divulgação

O esporte sul-mato-grossense brilhou com o governador tucano, não só com a participação de atletas nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro (2016), mas com a realização de Open de Vôlei de Praia e Rally dos Sertões.

Mato Grosso do Sul entrou de vez no circuito nacional de grandes eventos na gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) (2015-2018). Depois de passar por jejum de seis anos sem receber importantes competições esportivas, o Estado foi duas vezes sede do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open e etapa do Rally dos Sertões, uma das maiores provas off-road do mundo.

Candidato à reeleição, Reinaldo se esforçou pessoalmente para trazer torneios para o Estado. “Um ganho para Mato Grosso do Sul, que teve visibilidade nacional”, afirmou. Os melhores atletas de vôlei do Brasil competiram em Campo Grande no ano de 2016, na arena montada no Parque das Nações Indígenas. A etapa sul-mato-grossense do Open de Vôlei de Praia fez tanto sucesso que a competição voltou em 2017.

No automobilismo, a receptividade do Estado também trouxe bons frutos. A edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões, realizada em 2017, teve as cidades de Coxim, Aquidauana e Bonito como etapas. Depois de largar em Goiânia (GO), pilotos de todo o Brasil chegaram na cidade do Rio Formoso numa grande festa. O sucesso foi tanto que a organização do evento anunciou que o Rally dos Sertões volta ao Estado em 2019.

Os grandes grandes eventos esportivos uniram a população e beneficiaram o turismo. “Fiquei muito feliz de ver a participação das pessoas. O desafio que fica agora é fazer com que esses eventos que movimentam a economia local e que trazem um turismo diferenciado sejam uma constante em Mato Grosso do Sul”, observou o governador.

Maior ginásio de MS

Outra medida adotada por Reinaldo também beneficiou o esporte de Mato Grosso do Sul. Em julho deste ano foi firmado convênio de R$ 2,3 milhões com a Prefeitura de Campo Grande para a revitalização do Guanandizão, o maior ginásio do Estado. “Uma parceria positiva construída em benefício das pessoas”, disse o governador. Histórico, o espaço já sediou grandes competições e eventos, como os jogos entre Brasil e Portugal, pela Liga Mundial de Vôlei, em 2004, e show de Roberto Carlos.

Futebol, a paixão do povo

A grande paixão nacional também recebeu investimentos do Governo do Estado. O Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), da UFMS, teve garantidos recursos dos cofres estaduais para obras de adequações, que garantiram a reabertura do local em 2017 para partidas de futebol. Por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer do Estado), Mato Grosso do Sul ainda realizou jogos escolares e universitários, pagou bolsa-atleta, entregou kits esportivos proporcionou ações de lazer à população.