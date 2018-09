Com Reinaldo, Dourados garante asfalto novo do centro ao núcleo industrial

Revitalização do Núcleo Industrial de Dourados foi entregue em 2017 - Divulgação

Candidato à reeleição, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) retorna a Dourados nesta segunda-feira (17) para participar de debate promovido pela Rádio Grande FM, às 20h, no auditório da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). O encontro para apresentação de propostas poderá ser conferido pelo Facebook e YouTube da rádio.



A presença do Governo do Estado em Dourados tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida da população. Investimentos vêm sendo feitos tanto em obras que podem ser vistas por todos os cantos do município como debaixo da terra, onde o saneamento avança com a ampliação da rede coletora para atingir 98% dos domicílios.



No Centro, o quadrilátero formado pelas principais vias foi revitalizado. Na Hayel Bom Faker, o governo realizou obras de recapeamento nos trechos mais críticos. Já nas avenidas Weimar Gonçalves Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves, os trabalhos foram feitos para dar mais segurança e qualidade no tráfego de veículos.



Considerado de grande importância para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, Dourados conta com dezenas de obras de infraestrutura já concluídas, em andamento e em fase de licitação feitas com recursos próprios do Estado e repassados como contrapartida a projetos com o Governo Federal.



O Núcleo Industrial e o acesso ao Polo Industrial de Dourados receberam obras de melhorias: pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação. A obra de infraestrutura feita no local beneficiou centenas de trabalhadores, aumentou a competitividade de empresas e contribuiu para a geração de mais emprego e renda.



Outra ação atende o setor da saúde: a construção do Hospital Regional da Grande Dourados. “Era um sonho de vocês e um sonho nosso também. Esse hospital vai ser o polo de atendimento de média e alta complexidade”, afirma o governador Reinaldo.



Habitação e Segurança



Moradias foram proporcionadas pela gestão de Reinaldo nos últimos anos a mais de 1,7 mil famílias de Dourados. Outros quase 500 imóveis estão em fase de execução e irão realizar o grande sonho de mais famílias em ter a casa própria. A Segurança Pública da cidade já teve mais de R$ 9 milhões em investimentos entre equipamentos, viaturas, armamentos, munições, materiais e reformas de prédios.