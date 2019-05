Com parcerias, canal aberto da ALMS terá programas da PGE e da Câmara Municipal

Deputado Paulo Corrêa lê os documentos assinados durante ato na tarde desta quarta-feira

Além de programas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), o canal aberto da TV ALMS terá também, em sua grade, atrações de interesse público da Câmara Municipal de Campo Grande e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Para oficializar essas parcerias, foram celebrados, na tarde desta quarta-feira (08), na Sala da Presidência da Casa de Leis, dois termos de cooperação e um protocolo de intenções entre as três instituições.

Pela ALMS, assinaram os documentos o presidente, deputado Paulo Corrêa (PSDB), o gerente de Rádio e TV ALMS, Maurício Picarelli e, como testemunha, o deputado Marçal Filho (PSDB). “Essas parcerias são muito importantes. O convênio com a Câmara Municipal fará com que população da Capital e de todo o Estado conheça melhor o trabalho desenvolvido pelas duas Casas Legislativas. Também é importante essa relação com a PGE e a proximidade da Escola do Legislativo e a Escola Superior de Advocacia Pública”, afirmou o presidente Paulo Corrêa.

O primeiro termo celebrado foi com a Câmara Municipal, que prevê a exibição de duas horas diárias de programas editados e duas da sessão ordinária e das audiências públicas. Pelo Parlamento Municipal, assinaram o presidente, vereador João Rocha (PSDB), e, como testemunha, o vereador Carlão (PSB). “É fundamental essa parceria entre os legislativos municipal e estadual. Com isso podemos aproximar os cidadãos dessas duas Casas, o que permite que sejamos ainda mais transparentes”, afirmou João Rocha.

Depois foram firmados os documentos com a PGE. O termo de cooperação, assinado pela procuradora-geral, Fabíola Marquetti Sanches, possibilitará a transmissão do programa PGE em Ação, que mostrará o trabalho desenvolvido pelo órgão. “Estamos muito felizes com a oportunidade de termos um programa para falar sobre o que os advogados públicos fazem, as ações da PGE e sua importância para o Mato Grosso do Sul”, comemorou a procuradora.

Também foi firmado com a PGE termos de cooperação entre a Escola Superior de Advocacia Pública (Esap) e a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, da ALMS. O documento foi assinado pela diretora da Esap, Ludmila Santos Russi de Lacerda e pelo gerente da Escola do Legislativo da Casa de Leis, Ben-Hur Ferreira. “Essa parceria vai permitir troca de experiência, de cursos, seminários e outras ações de interesse dos públicos das duas instituições”, considerou Ludmila.

Atualmente, a TV ALMS tem, em sua grade, 26 programas com conteúdos diversificados e sempre de interesse da população, como direitos da mulher, empreendedorismo, saúde, política, economia, além de atividades da Casa de Leis, como sessões e audiências. A transmissão em canal aberto deve ter início ainda neste semestre.