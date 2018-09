Com intermediação de deputado, aprovados em concursos poderão ser chamados

O deputado Herculano Borges (SD) voltou à tribuna para defender os candidatos aprovados na primeira fase do Concurso Público para a Polícia Militar. O parlamentar trouxe resposta de reunião com o Governo do Estado, em que intermediou pedido dos concorrentes às vagas de soldados e oficiais, para que mais habilitados pudessem realizar a segunda etapa do certame.

“Tivemos reunião na Secretaria de Segurança Pública e Justiça [Sejusp] buscando a garantia de que não haverá novos concursos até que os candidatos desse concurso sejam chamados. Todos os anos o Estado precisa de novos policiais, então fizemos essa indicação para que mais candidatos sejam chamados para as provas seguintes e para a capacitação e o Governo disse que fará o possível”, explicou o parlamentar.

Herculano já havia subido à tribuna da Assembleia Legislativa para discursar em apoio aos candidatos. Ele explicou que 1.168 candidatos foram convocados para o teste psicotécnico para o preenchimento de 388 vagas oferecidas para o cargo de soldado, mas nesta quinta-feira (27) reiterou que quase 15 mil pessoas estão habilitadas para essa convocação. As fases do concurso para o efetivo da PMMS podem ser conferidas aqui.

Para o deputado Barbosinha (DEM) há a possibilidade de os candidatos serem chamados, pois serão necessários novos efetivos para a Polícia Militar. “E hoje a capacitação foi facilitada, pois descentralizamos as bases de cursos de formação para outros locais e não só na capital, diminuindo custos”, ressaltou.