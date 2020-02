Com indicações do G-8, deputados definem lideranças de bancadas na ALEMS

Foram oficializadas as bancadas formadas para a Segunda Sessão Legislativa da 11ª Legislatura na Casa de Leis - Foto: Luciana Nassar

Estão definas as lideranças e vice-lideranças partidárias das bancadas formadas para a Segunda Sessão Legislativa da 11ª Legislatura na Casa de Leis. Nesta terça-feira (18), após as indicações do Bloco Parlamentar G-8, foram oficializadas no Diário Oficial do Legislativo as composições definidas pelos parlamentares.

O deputado Eduardo Rocha (MDB) ocupará a liderança do G-8, formado pelos partidos MDB, DEM, PT, PDT e PATRI. A vice-liderança do grupo está a cargo do deputado Cabo Almi (PT). Além dos dois parlamentares, completam o grupo os deputados: Renato Câmara e Marcio Fernandes (MDB); Zé Teixeira e Barbosinha (DEM); Pedro Kemp (PT); e Lidio Lopes (PATRI).

O Bloco Parlamentar G-11 - composto pelos partidos PSD, Solidariedade, PP, PTB, Republicanos, PSL e PL - terá o deputado Londres Machado (PSD) na liderança e na vice-liderança o deputado Gerson Claro (PP). Fazem parte do grupo os parlamentares: Herculano Borges e Lucas de Lima (Solidariedade); Evander Vendramini (PP); Neno Razuk (PTB); Antônio Vaz (Republicanos); Capitão Contar e Coronel David (PSL); João Henrique (PL); e Jamilson Name (Sem Partido).

O PSDB completa as bancadas de 2020 na Assembleia Legislativa com a participação dos deputados Professor Rinaldo - líder; Onevan de Matos - vice-líder; Felipe Orro; Marçal Filho; e Paulo Corrêa. Já a liderança do governo na Casa de Leis será comandada pelo deputado Gerson Claro (PP) e a vice-liderança será do deputado Eduardo Rocha.