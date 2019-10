Com fronteira fechada, bolivianos pedem 2° turno nas eleições presidenciais

Com a bandeira da Bolívia, os manifestantes querem contagem justa dos votos - Foto: Leonardo Cabral/Diário Corumbaense

Desde a noite de segunda-feira (21), a fronteira com Corumbá está fechada em protesto por suspeita de fraude eleição para presidente da Bolívia.

Segundo o Diário Corumbaense, um caminhão e pedaços de madeira e galhos foram colocados na ponte do lado boliviano, para impedir o tráfego de veículos. Com a bandeira da Bolívia, os manifestantes querem contagem justa dos votos e também a realização do segundo turno entre o atual presidente Evo Morales e o concorrente, Carlos Mesa.

Além da fronteira, a estrada Biocêanica também está com pontos de bloqueios em algumas cidades que ficam localizadas às margens da rodovia, que liga Corumbá até a cidade de Santa Cruz de La Sierra. Nas cidades de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, os Terminais Rodoviários cancelaram a saída de ônibus de viagens.

Os resultados parciais das eleições gerais na Bolívia geraram incerteza e tensão no país após a interrupção da contagem de votos. De acordo com os resultados parciais, com 83,7% dos votos contados, Morales - à frente do Partido para o Movimento Socialismo (MAS) - liderava o pleito no momento da interrupção com 45,28% dos votos, contra 38,16% de Carlos Mesa. Este, que governou a Bolívia entre 2003 e 2005, concorre pela aliança do Centro de Ciudadana (CC).

Na Bolívia, um candidato pode ser declarado vencedor no primeiro turno se tiver 50% dos votos mais um, ou se tiver 40%, com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado.